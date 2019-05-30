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أسقف الشباب يصل القاهرة بعد زيارة رعوية وعلاجية بلندن

الخميس، 30 مايو 2019 11:47 ص
أسقف الشباب يصل القاهرة بعد زيارة رعوية وعلاجية بلندن الانبا موسى أسقف الشباب
سارة علام
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وصل الأنبا موسى أسقف الشباب إلى القاهرة قادمًا من لندن مساء أمس بعد زيارة رعوية وعلاجية بدأها منذ أيام إذ يواظب الأنبا موسى على زيارة طبيبه لإجراء بعض الفحوصات الطبية بالعاصمة البريطانية منذ أن بدأ يعاني من مرض القلب.
 
كما زار أسقف الشباب بعض من الكنائس المصرية فى بريطانيا وتفقد الخدمة والرعية فيها على أن يترأس احتفالات الأسقفية بالعيد الـ39 لتأسيسها على يد البابا شنودة الثالث عام 1980 وذلك بمقر دير الملاك الجمعة المقبل

فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب حيث آمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر .

 

ومع اتساع الخدمة فى أسقفية الشباب ظهرت حاجة ملحة لمن يساعد الأنبا موسى فى هذا العمل المتزايد يوماً بعد يوم، ففكر فى تعيين الراهب يسطس البراموسى، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الآسقفية، فخدم مع الانبا موسى فى حقل الشباب لمدة سنتين ثم رشحه ليصير أسقفا ًعاما سنة 1997م، وقد رسم "عين" باسم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام، ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وقد صار الأنبا رافائيل ايضاً سكرتيرا للمجمع المقدس.

 

 


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