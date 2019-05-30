أسقف الشباب يصل القاهرة بعد زيارة رعوية وعلاجية بلندن

سارة علام

وصل الأنبا موسى أسقف الشباب إلى القاهرة قادمًا من لندن مساء أمس بعد زيارة رعوية وعلاجية بدأها منذ أيام إذ يواظب الأنبا موسى على زيارة طبيبه لإجراء بعض الفحوصات الطبية بالعاصمة البريطانية منذ أن بدأ يعاني من مرض القلب.

كما زار أسقف الشباب بعض من الكنائس المصرية فى بريطانيا وتفقد الخدمة والرعية فيها على أن يترأس احتفالات الأسقفية بالعيد الـ39 لتأسيسها على يد البابا شنودة الثالث عام 1980 وذلك بمقر دير الملاك الجمعة المقبل