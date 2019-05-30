أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30- 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 30-5-2019.

إيقاف تداول 7 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية للدواجن، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، جلوبال تيلكوم القابضة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى.

البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 10.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.56%

- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.423 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.51%

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.697 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.03%

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.222 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.78%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 9.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.97%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.27%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.436 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%