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أسباب التهاب الأذن عند الأطفال أهمها نزلات البرد

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص
أسباب التهاب الأذن عند الأطفال أهمها نزلات البرد الأذن
كتب بيتر إبراهيم
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التهابات الأذن فى كثير من الأحيان تكون مؤلمة بسبب التهاب وتراكم السوائل فى الأذن الوسطى.

وغالبًا ما تتطلب عدوى الأذن عند الرضع والحالات الشديدة بشكل عام أدوية مضادة للمضادات الحيوية، ويمكن أن تسبب المشكلات طويلة المدى المتعلقة بالتهابات الأذن - السوائل المستمرة فى الأذن الوسطى أو الالتهابات المستمرة أو الالتهابات المتكررة - مشاكل فى السمع ومضاعفات خطيرة أخرى، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.

 

أعراض التهاب الأذن الوسطى

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لدى الأطفال:

  • ألم الأذن ، خاصة عند الاستلقاء
  • شد أو شد الأذن
  • صعوبة النوم
  • البكاء أكثر من المعتاد
  • ينفعل أكثر من المعتاد
  • صعوبة في السمع أو الرد على الأصوات
  • فقدان التوازن
  • حمى (38 درجة مئوية) أو أعلى
  • تصريف السوائل من الأذن
  • صداع الرأس
  • فقدان الشهية 

التهاب الأذن الوسطى عند الكبار

تشمل الأعراض والأعراض الشائعة عند البالغين:

  • ألم الأذن
  • تصريف السوائل من الأذن
  • ضعف السمع

عندما ترى الطبيب
 

علامات وأعراض عدوى الأذن يمكن أن تشير إلى عدد من الحالات، ومن المهم الحصول على تشخيص دقيق وعلاج سريع. اتصل بطبيب طفلك إذا:

  • استمرت الأعراض لأكثر من يوم
  • الأعراض موجودة لدى طفل أقل من 6 أشهر من العمر
  • آلام الأذن شديدة
  • طفلك الرضيع  يعاني من اضطراب النوم أو الاضطراب بعد الإصابة بنزلة برد أو عدوى أخرى في الجهاز التنفسى
  • لاحظت تصريف السوائل أو القيح أو الإفراز الدموى من الأذن

يجب على الشخص البالغ المصاب بألم أو إفرازات زيارة الطبيب فى أسرع وقت ممكن.

أسباب التهاب الأذن الوسطى

يحدث التهاب الأذن بسبب بكتيريا أو فيروس في الأذن الوسطى، وغالبًا ما تنتج هذه العدوى عن مرض آخر - نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية - يؤدي إلى احتقان وتورم في الممرات الأنفية والحلق والأنابيب.


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