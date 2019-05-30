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أساقفة ومطارنة وعلماء الأزهر والأوقاف يقدمون العزاء فى وفاة مدير أمن أسيوط

الخميس، 30 مايو 2019 11:07 ص
أساقفة ومطارنة وعلماء الأزهر والأوقاف يقدمون العزاء فى وفاة مدير أمن أسيوط أساقفة وعلماء الأزهر يقدمون العزاء فى وفاة مدير امن اسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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شارك عدد من الأساقفة والمطارنة ولفيف من الآباء الكهنة بأسيوط، فى تقديم واجب العزاء للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط الذى وافته المنية إثر انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة بنطاق مركز القوصية.

وقدم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة، والدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، والدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور على عبد الحافظ حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور شحاتة غريب والدكتور أحمد المنشاوى نواب رئيس جامعة أسيوط.

وقال الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، إن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، كان يتمتع بحسن الخلق والعمل على وحدة أطياف المجتمع المصرى مسلمين ومسيحيين طوال فترة خدمته فى أسيوط؛ مقدما خالص العزاء لأسرة الفقيد وأن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأدى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والعديد من مدراء الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظات الصعيد، صلاة الجنازة على جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط.

ونعى محافظ أسيوط، ببالغ الحزن والأسى اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط والذى توفى أمس الأربعاء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.

وأعلن محافظ أسيوط حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كل الفعاليات والاحتفالات، قائلا: نحتسبه عند الله من الشهداء لأنه توفى أثناء أداء واجبه الوطنى فى تفقد بعض الأكمنة المرورية.

وفى ذات السياق، تنظم مديرية أمن الغربية جنازة عسكرية عقب وصول جثمان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط الذى وافته المنية إثر حادث أليم، وستشيع الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير بقرية القرشية مركز السنطة العزاء بالسرادق المقام بالقرية بمسقط رأسه، وذلك بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الغربية.

 

 

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أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(10)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(11)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(12)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(13)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(14)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(15)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(16)
 
 
أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(17)
 
 
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أساقفة-ومطارنة-وعلماء-أزهر-يقدمون-العزاء-فى-وفاة-مدير-أمن-أسيوط-(19)
 

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مدير امن اسيوط

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