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أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة فى القمة العربية الطارئة فى مكة

الخميس، 30 مايو 2019 01:32 م
أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة فى القمة العربية الطارئة فى مكة أبو الغيط
(أ ش أ)
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غادر السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم الخميس، متوجهاً إلى مدينة مكة المكرمة للمشاركة فى اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذى من المقرر أن يعقد مساء اليوم بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتبحث القمة الاعتداءات التى تعرضت لها سفن تجارية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتى ضخ نفطية بالمملكة، وتداعيات ذلك الخطيرة على السلم والأمن الإقليمى والدولى وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأنه من المنتظر أن يلقى أبو الغيط كلمة هامة أمام القمة يطرح فى إطارها رؤيته تجاه التهديدات والتحديات التى تواجهها منظومة الأمن القومى العربى فى ضوء هذه الأحداث الأخيرة وكيفية التعامل مع تداعياتها، كما سيجرى الأمين العام لقاءات ثنائية هامة فى هذا الصدد مع عدد من كبار المسئولين العرب.

 


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