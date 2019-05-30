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أبرز ملاحظات أولياء الأمور على امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية × 10 معلومات

الخميس، 30 مايو 2019 03:30 ص
أبرز ملاحظات أولياء الأمور على امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية × 10 معلومات امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان نهاية العام إلكترونيا على التابلت وورقيا بالنسبة لبعض المدارس غير مكتملة البنية التكنولوجية.
 

"اليوم السابع" يرصد فى التقرير التالى أبرز ملاحظات أولياء الأمور على الامتحانات والتى تتعلق بطريقة أداء الامتحان:


 

1ـ وجود حالات غش بين الطلاب وإرسال الإجابات للطلاب على التابلت.

2ـ اختلاف فى نماذج الأسئلة بعضها صعب وبعض النماذج سهلة.

3ـ سهولة بالامتحانات الورقية عكس الإلكترونية حيث يشتكى منها أغلب الطلاب.

4ـ مساعدة بعض المعلمين للطلاب داخل اللجان على تبادل الإجابات.

5ـ غلق سيستم الامتحانات على بعض الطلاب قبل الانتهاء من زمن الإجابة.

6ـ مطالبات بمنح جميع الطلاب درجات النجاح بسبب حداثة التجربة.

7ـ عدم توزيع الطلاب على لجان امتحانية حيث يختبر الطلاب فى فصولهم وكأنه يوم دراسى طبيعى.

8ـ بعض الطلاب يدعى نسيان التابلت فى المنزل لأداء الامتحان ورقيا.

9ـ تعريف التابلت على لغة الامتحان مثلت صعوبة لبعض الطلاب.

10ـ الجهات المسئولة عن الامتحانات ترصد كل هذه التجاوزات.

 


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