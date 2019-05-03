7 خطوات لاستخراج الفيش الجنائى بشكل عاجل

كتب محمود عبد الراضى

إذا كنت ترغب فى استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش" بشكل سريع وعاجل، عليك أن تتبع بعض الخطوات:

1 ـ التوجه للأدلة الجنائية بالعباسية أو مركز الشرطة التابع له.

2 ـ ضرورة وجود بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى.

3 ـ وجود شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.

4 ـ صورة فوتوغرافية لراغبى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الورقية.

5 ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

6 ـ سداد رسوم الفيش المميكن السريع 30 جنيه.

7 ـ استلام الفيش خلال 24 ساعة.