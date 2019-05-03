7 خطوات لاستخراج الفيش الجنائى بشكل عاجل

إذا كنت ترغب فى استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش" بشكل سريع وعاجل، عليك أن تتبع بعض الخطوات:
1 ـ التوجه للأدلة الجنائية بالعباسية أو مركز الشرطة التابع له.
2 ـ ضرورة وجود بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى.
3 ـ وجود شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.
4 ـ صورة فوتوغرافية لراغبى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الورقية.
5 ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.
6 ـ سداد رسوم الفيش المميكن السريع 30 جنيه.
7 ـ استلام الفيش خلال 24 ساعة.
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