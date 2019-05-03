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7 خطوات لاستخراج الفيش الجنائى بشكل عاجل

الجمعة، 03 مايو 2019 10:49 ص
7 خطوات لاستخراج الفيش الجنائى بشكل عاجل فيش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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إذا كنت ترغب فى استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش" بشكل سريع وعاجل، عليك أن تتبع بعض الخطوات:

1 ـ التوجه للأدلة الجنائية بالعباسية أو مركز الشرطة التابع له.

2 ـ ضرورة وجود بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى.

3 ـ وجود شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.

4 ـ صورة فوتوغرافية لراغبى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الورقية.

5 ـ  بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

6 ـ  سداد رسوم الفيش المميكن السريع 30 جنيه.

7 ـ استلام الفيش خلال 24 ساعة.


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الفيش

الفيش الجنائي

الصحيفة الجنائية

الادلة الجنائية




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