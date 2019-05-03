44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

كتب هيثم سلامة

مع اقتراب شهر رمضان تكثر الأسئلة حول ما يفطر الصائم وما لا يفطر، مما يجعل الصائمين فى حيرة لمعرفة صحة صيامهم عن ارتكاب تلك الأفعال.

مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حرص على إجابة 44 تساؤلا فقهيا متعلقا بالمفطرات، ومن ضمنها استخدام قطرة العين والسواك ومحلول العدسات اللاصقة وإبر الإنسولين والوريد والعضل العلاجية والحقنة الشرجية وخلع الضرس وخروج الدم من الأنف.

ونشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إنفوجراف بعنوان "44 تساؤلا حول المفطرات"، وعلق قائلا: "يأتى رمضان وتكثر معه أسئلة الصائمين حول ما يُفطر الصائم وما لا يُفطر!".

وأضاف: "فى هذا الجدول الذى بين أيديكم حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على إجابة 44 تساؤلًا فقهيًّا متعلقًا بالمفطرات، من خلال عرض الفعل أو المادة المتناولة، وذكر تأثيرها على صحة الصوم عن طريق وصف هذا المذكور.. بـ(يُفطر) أو (لا يُفطر).. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير".



أهم 44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان

من أبرز المفطرات، وفقا لمركز الفتوى، الأكل والشرب عمدا والجماع فى نهار شهر رمضان ولو بلا إنزال ونزول دم الحيض أو النفاس من المرأة، والتدخين وغاز التخدير وبخاخة الربو واستنشاق الأدخنة كالبخورعمدا، أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر.

وأضاف مركز الفتوى، عن أبرز الأشياء التى لا تفطر، التى من ضمنها والسواك واستخدام العطور، وخروج الدم من الأنف وتذوق الطعام باللسان دون بلعه ولكن لا يفعله الصائم إلا فى حاجة، استخدام معجون الأسنان وغسول الفم مع الحرص على عدم ابتلاع شىء منهما، وقطرة الأذن إلا إذا وجد طعمها فى حلقه، والمكياج ولكن مع عدم إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا، ومنظار المعدة إلا إذا دخل الجوف بمواد علاجية وإبر الإنسولين.