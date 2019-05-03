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الجمعة، 03 مايو 2019 06:31 م
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4 قرارات لعمومية "الأسنان".. منها تفعيل غرامة 100 جنيه على أعضاء المجالس المتغيبين

الجمعة، 03 مايو 2019 05:31 م
4 قرارات لعمومية "الأسنان".. منها تفعيل غرامة 100 جنيه على أعضاء المجالس المتغيبين نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة الآن بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على تفعيل قرار الجمعية العمومية العادية لعام 2016، والخاص بفرض غرامة علي أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة، بقيمة 100 جنيه، وذلك علي المتغيبين عن المشاركة بفعاليات الجمعيات العمومية.
 
 
ورفضت الجمعية العمومية، مقترح لأحد أعضائها بزيادة قيمة الغرامة لتتراوح بين 500  إلى 1000 جنيه، ووافقت العمومية على اعتماد ميزانية النقابة لعام 2017، وموازنة عام 2019، بالإضافة إلى اعتماد مقترح تعديلات لائحة صندوق التكافل الخاص بأعضاء النقابة.
 
 
 

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