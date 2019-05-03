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الجمعة، 03 مايو 2019 03:06 م
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14 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في موزمبيق عقب إعصار "كينيث"..صور

الجمعة، 03 مايو 2019 02:03 م
14 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في موزمبيق عقب إعصار "كينيث"..صور الأوضاع فى موزمبيق
مابوتو (أ ش أ)
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 أعلنت السلطات في موزمبيق اليوم /الجمعة/ أن هناك 14 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في شمالي البلاد في أعقاب الفيضانات الناجمة عن الإعصار الاستوائي "كينيث" الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

الأوضاع فى موزمبيق
الأوضاع فى موزمبيق

 

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة بالكوليرا في مدينة "بيمبا"، و3 حالات في مقاطعة "ميكوفي"، وذلك بعدما ضرب الإعصار البلاد في 25 أبريل الماضي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة.

كارثة انسانية فى موزمبيق
كارثة انسانية فى موزمبيق

 

وضرب إعصار "كينيث" موزمبيق بعد ستة أسابيع فقط من تدمير إعصار "إيداي" وسط البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 600 شخص ونزوح عشرات الآلاف.. وتقول الأمم المتحدة إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يضرب فيها إعصاران موزمبيق، الدولة الواقعة جنوبي أفريقيا، في موسم واحد.

 

اثار مدمرة للاعصار
اثار مدمرة للاعصار

 

 

كارثة انسانية فى موزمبيق
كارثة انسانية فى موزمبيق

 


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