وكيل زراعة الدقهلية: استلام 29 ألف طن قمح بالشون والصوامع

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر، موضحا أن عملية التوريد فى ازدياد مستمر نظرا لحصاد الفلاحين للمحصول مع ارتفاع درجات الحرارة واكتمال نضج المحصول داخل الأراضى.

ولفت إلى أنه من المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام، من إجمالى مساحة 228584 فدان المزروعة بالمحافظة، موضحا أن عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 20 شونة بسعة 31300 طن ، و5 هناجر 6720 طن، وشركة مطاحن شرق الدلتا ب24 خلية بإجمالى 83400 طن، الشركة المصرية الصوامع بإجمالى 27 خلية بإجمالى 135000 طن.