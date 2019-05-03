video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة الدقهلية: استلام 29 ألف طن قمح بالشون والصوامع

الجمعة، 03 مايو 2019 05:00 ص
وكيل زراعة الدقهلية: استلام 29 ألف طن قمح بالشون والصوامع توريد قمح - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم استلام 29582 طن قمح حتى الآن داخل شون وصوامع المحافظة المجهزة لاستقبال المحصول من الفلاحين.

 

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر، موضحا أن عملية التوريد فى ازدياد مستمر نظرا لحصاد الفلاحين للمحصول مع ارتفاع درجات الحرارة واكتمال نضج المحصول داخل الأراضى.
 
 
 
ولفت إلى أنه من المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام، من إجمالى مساحة 228584 فدان المزروعة بالمحافظة، موضحا أن عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 20 شونة بسعة 31300 طن ، و5 هناجر 6720 طن، وشركة مطاحن شرق الدلتا ب24 خلية بإجمالى 83400 طن، الشركة المصرية الصوامع بإجمالى 27 خلية بإجمالى 135000 طن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "زراعة" الدقهلية: بدء استلام القمح ومتوقع توريد 230 ألف طن

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

زراعة الدقهلية

شون القمح




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة