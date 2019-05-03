وكيل أوقاف كفر الشيخ: 49 ملتقى فكرى فى رمضان

أعلن الشيخ سعد الفقي ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ،عن الانتهاء من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيص 271 مسجدًا؛ للاعتكاف بدائرة المحافظة في جميع المدن والقرى بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة،بالإضافة لعقد 49 ملتقى فكريًا بالمساجد الكبرى بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى ، إلى أنه سيتم إلقاء دروس يومية عقب صلاة العصر وتدور جميعها حول الدروس المستفادة من الصيام ومنظومة القيم الأخلاقية، مضيفًا أن التعليمات الخاصة بالميكروفونات قاصرة على الأذان وخطبة الجمعة، والدروس فتكون في السماعات الداخلية ، وكذا صلاة القيام، مؤكداً أن البيوت مرضى ولابد من العمل على راحتهم وكذا طلاب يريدون تحصيل دروسهم، وحتى تحقق السكينة والروحانية في المساجد.