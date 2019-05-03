وزير الزراعة: 45% نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والتراجع بسبب الزيادة السكانية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتورعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن مصر حققت اكتفاء ذاتى بنسبة 43 إلى 45% من إنتاج القمح، وتتراجع النسبة بسبب الزيادة السكانية ، مشيرا الى أن مصر حققت اكتفاء ذاتى من إنتاج تقاوي القمح، ويتم استخدام ثلاثة أصناف من القمح لتحملها عوامل الزراعة في مشروع غرب المنيا.

وأضاف أبوستيت، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، أن تقاوي القمح مقسمة على ثلاثة أصناف يطلق عليها مصر 1 ومصر 2 وشندويل ، موضحا أن هناك طموح أن تصل نسبة الأكتفاء الذاتى بنسبة 60%"، مناشدا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

وأشار وزير الزراعة، إن حجم تصدير مصر من الفاكهة تخطى حاجز الخمسة ملايين طن في عام 2018، مضيفاً: "صدرنا في 2018، 5 مليون و200 ألف طن فاكهة، ومع زيادة الأسواق في الخارج سيرتفع كم التصدير"، لافتا إلى أن زيادة الصادرات على رأس الأولويات كما وكيفا، خاصة وأن معظم الصادرات خام، ونسبة التصينع بها محدودة، لذا ستعمل الوزارة على رفع العائد الاستثماري من خلال القيمة المضافة.

وأوضح أبو ستيت ، أن قرار رفع سعر قصب السكر ليس في يديه فقط، وإنما يتخذ القرار بالتنسيق مع وزارات الأخرى، لأن أي زيادة ستؤثر على عمل مصانع السكر، قائلا : "نحدد سعر قصب السكر بالاشتراك مع وزارة التموين من خلال حساب هامش الربح"، متابعا: «تكلفة إنتاج طن القصب لدى المزارع زادت 50 جنيها، وفي نفس الوقت سعر استيراد طن السكر لـ 6 آلاف ومائة جنية، وتحملت الحكومة الفرق بين سعر الطن عند المزراع وسعره من الاستيراد وقيمة المبلغ ألف جنيه في الطن". ونسعى لمراعة مصلحة كل الأطراف .

ونوه وزير الزراعة ، الى أن أنه تم إنشاء 1000 منفذ لبيع منتجات وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، لتشغيل الشباب، وتسويق المنتجات بأسعار مناسبة .