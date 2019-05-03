video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة: 45% نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والتراجع بسبب الزيادة السكانية

الجمعة، 03 مايو 2019 11:08 م
وزير الزراعة: 45% نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والتراجع بسبب الزيادة السكانية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الدكتورعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن مصر حققت اكتفاء ذاتى بنسبة 43 إلى 45%  من إنتاج القمح، وتتراجع النسبة بسبب الزيادة السكانية ، مشيرا الى أن  مصر حققت اكتفاء ذاتى من إنتاج تقاوي القمح، ويتم استخدام ثلاثة أصناف من القمح لتحملها عوامل الزراعة في مشروع  غرب المنيا.

وأضاف أبوستيت، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، أن تقاوي القمح مقسمة على ثلاثة أصناف يطلق عليها مصر 1 ومصر 2 وشندويل ، موضحا أن هناك طموح أن تصل نسبة الأكتفاء الذاتى بنسبة 60%"، مناشدا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

وأشار وزير الزراعة، إن حجم تصدير مصر من الفاكهة تخطى حاجز الخمسة ملايين طن في عام 2018، مضيفاً: "صدرنا في 2018، 5 مليون و200 ألف طن فاكهة، ومع زيادة الأسواق في الخارج سيرتفع كم التصدير"، لافتا إلى أن زيادة الصادرات على رأس الأولويات كما وكيفا، خاصة وأن معظم الصادرات خام، ونسبة التصينع بها محدودة، لذا ستعمل الوزارة على رفع العائد الاستثماري من خلال القيمة المضافة.

وأوضح أبو ستيت ، أن قرار رفع سعر قصب السكر ليس في يديه فقط، وإنما يتخذ القرار بالتنسيق مع وزارات الأخرى، لأن أي زيادة ستؤثر على عمل مصانع السكر، قائلا : "نحدد سعر قصب السكر بالاشتراك مع وزارة التموين من خلال حساب هامش الربح"، متابعا: «تكلفة إنتاج طن القصب لدى المزارع زادت 50 جنيها، وفي نفس الوقت سعر استيراد طن السكر لـ 6 آلاف ومائة جنية، وتحملت الحكومة الفرق بين سعر الطن عند المزراع وسعره من الاستيراد وقيمة المبلغ ألف جنيه في الطن". ونسعى لمراعة مصلحة كل الأطراف .

ونوه وزير الزراعة ، الى أن أنه تم  إنشاء 1000  منفذ لبيع منتجات وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، لتشغيل الشباب، وتسويق المنتجات بأسعار مناسبة . 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. حمدى رزق يحاور وزير الزراعة وسط حقول القمح بغرب المنيا

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب غرب المنيا

صور.. وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب المنيا

وزير الزراعه

الاكتفاء الذاتى

القمح

حمدى رزق

نظره




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة