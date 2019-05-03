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الجمعة، 03 مايو 2019 06:32 م
خالد صلاح
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بمعهد تيودور بلهارس

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية

الجمعة، 03 مايو 2019 06:00 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد كمركز معتمد للأبحاث السريرية من الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
 
وأشار التقرير إلى أن مركز الأبحاث الإكلينيكية بمعهد تيودور بلهارس ، يهدف إلى استحداث طرق ووسائل علاجية دوائية جديدة أو أجهزه طبية تم تسجيلها دوليًا بغرض استخدامها في مصر، أو جار تسجيلها عالميا ومزمع تسجيلها في مصر أو من التصنيع المحلي، وذلك بما يتلاءم مع التشريعات والقوانين المصرية.
 
ومن جانبها أوضحت د. بثينة مدكور ، رئيس مجلس إدارة المجلس أن المركز متخصص فى إجراء الاختبارات الدوائية على ما تم اكتشافه من علاجات جديدة، والمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بعلاج الأمراض المنتشرة.
وأشارت د. سامية الششتاوى ،المدير التنفيذى للمركز أن المركز يقوم بتدريب  الأطباء على أساسيات البحث العلمي التجريبي، والتفاعل مع المراكز البحثية المحلية والعالمية ذات الصلة، وذلك لخدمة البحث العلمي وزيادة مردوده على المجتمع المصري.
 

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