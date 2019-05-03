وزير الأوقاف من المنيا: توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها خلال رمضان

المنيا- فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان الكريم، مستهدف منها 24 طن لمحافظة المنيا، فضلاً عن تخصيص 6 ملايين جنيه لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمحافظة المنيا، حيث كان فى استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

وأضاف الوزير أنه تجرى أعمال إحلال وتجديد لـ300 مسجد على مستوى الجمهورية، ومن المقرر فرش نحو 30 مسجدا بالسجاد خلال شهر رمضان، لافتا أن الوزارة وضعت خطة لكى تستهدف مليون أسرة بجميع المحافظات سيتم توزيع صكوك الأضاحى عليها، لحوم الأضاحي، خلال العام الجاري.

وحث الوزير خلال اللقاء الذى عقده مع عددا من الأئمة وخطباء المساجد بقاعة الوحدة لمركز ومدينة ملوى على هامش افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة أولاد عمر بمعصرة ملوي، على إتباع أسلوب التكافل والبر والتعاون بحيث يأتى شهر رمضان دون ترك مسكينا أو محتاجا واحدا بلا مساعدة، مناشدا الجميع بعد التبزير والإسراف فى الأطعمة والشراب والنوم والكسل خلال الشهر الكريم، مؤكدا أن الصوم تصح فيه الأبدان، والدين الإسلامى يحث على التوازن بين العمل والعبادة.

وأشار "جمعة" إلى إن الوزارة ستعقد 12 ألف ملتفى فكرى على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، بالتعاون والتنسيق مع الأزهر، منها 47 ملتقى بمحافظة المنيا، مشدد على متابعة الأئمة ومديرى الإدارات للتأكيد على الترشيد فى المياه والكهرباء وعدم الإسراف، والمرور المكثف والمتابعة الميدانية، مطالبا بتكثيف جهود الأئمة والاهتمام بصيانة ونظافة المساجد خلال شهر رمضان.

وخلال خطبة الجمعة، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة للجماعة الإرهابية والمتطرفة والدول المتأمرة علي مصر، قائلاً : رمضان فرصة للرجوع الي الله والعودة عن الضلال والفساد والإفساد والأفكار الهدامة. وتناول وزير الاوقاف فى خطبة الجمعه فضائل شهر رمضان وأهميته فى أن يراجع الإنسان نفسه وأن يتقرب الى الله، مضيفًا أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، لافتا إلى أن شهر رمضان هو شهر التكافل والإحسان وعلى كل مسلم أن يراجع نفسه ويعود إلى ربه. وأشار إلى أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات وفيه حقق المصريون انتصارًا عظيما واستعادوا أرض الفيروز تلك الأرض المباركة فى ملحمة عظيمة.

بدوره أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بدور وزارة الاوقاف من خلال تقديم المساعدات للأسر المستحقة والأولى بالرعاية والاهتمام بالمساجد وعقد دورات تدريبة للأئمة والمشايخ فى كافة ربوع الجمهورية، لشرح صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني، ونشر الأفكار الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشددا أنه ينبغى على الجميع إتباع صالح الأعمال، ومؤكدا على دعم المحافظة لكافة جهود وزارة الأوقاف الرامية لنشر رسالة الدين السمح.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه لأول مرة سيتم افتتاح مدرسة للصم والبكم لتحفيظ القرآن وشرح الخطب والدروس الدينية بمحافظة المنيا، إضافة لافتتاح 25 مدرسة علمية للدروس الفقهية والحديث والسيرة النبوية، و5 مراكز لتحفيظ القرأن.

وأدى الوزير والمحافظ صلاة الجمعه من مسجد الرحمن ، بحضور اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء مجدى عامر مدير الامن ، وتناولت الخطبة فضائل شهر رمضان الكريم واهمية التسامح والتكافل الاجتماعى.