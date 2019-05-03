video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تشيد بمناقشة برلمان اونتاريو قرار إعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة المصرية

الجمعة، 03 مايو 2019 10:30 ص
وزيرة الهجرة تشيد بمناقشة برلمان اونتاريو قرار إعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة المصرية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن برلمان اونتاريو الكندى عقد جلسة مناقشة لمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 والذى يقضى بإعلان شهر يوليو شهر الحضارة المصرية، حيث يستطيع المصريون الاحتفال به فى كندا بشكل رسمى، ليصبح امتدادا لاحتفال المصريين بيومهم الوطنى يوم 23 يوليو ذكرى الثورة المجيدة، ذلك التاريخ الذى يخلد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لجميع المصريين العاملين على هذا الملف الهام فى كندا، وعلى رأسهم المصرى شريف السبعاوى عضو برلمان اونتاريو الكندى عن حزب المحافظين، لما يحمله الملف من أهداف عدة على عدد من المستويات، حيث إن هناك تواصلا مستمرا للوقوف على آخر المستجدات حول مناقشة البرلمان الكندى لمشروع القرار.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن القرار يعتمد فى مضمونه على إبراز دور مصر الحضارى والممتد على مدار التاريخ البشرى، فمصر هى مهد الحضارات الأولى فى العالم بما يعكس ما يرثه هذا البلد من مكنون حضارى وثقافى عظيم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن صدور القرار للاحتفال بهذا الشهر يمثل ولأول مرة اعترافا رسميا بمساهمة المصريين فى كندا الفاعلة والمؤثرة فى النسيج الوطنى الكندى متعدد الحضارات، يظهر ذلك فى شكل احتفالات بمصر والحضارة المصرية، ويساهم هذا القرار فى إبراز دور المصريين المهاجرين فى كندا، حيث يتم عمل مراسم رسميه كل عام لرفع العلم المصرى على البرلمان وإعطاء وقت فى البرلمان لكلمات عن مصر والمصريين وأيضا تنظيم استقبال وفاعلية داخل مبنى البرلمان يدعى لها كل البرلمانيين مما يساعد على التعريف بالجالية للرسميين فى دوائر صنع القرار.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنها ستتواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، للتعاون والتنسيق حول مساعدة الجالية المصرية بكندا للاحتفال بهذا الشهر، من خلال رؤية متكاملة لمظاهر الاحتفال النابعة من طابع الحضارة والثقافة المصرية.

من جانبه قال النائب شريف السبعاوى عضو برلمان اونتاريو الكندى عن حزب المحافظين ومقدم مشروع القرار، إن برلمان اونتاريو الكندى قد أجرى قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون على قراءة مشروع القرار موافقة مبدئية على أن تعقد القراءة الثانية وفتح النقاشات حولها فى 6 يونيو المقبل، مؤكدا أن هذا التحرك يمثل خطوة كبيرة نحو إقرار البرلمان الكندى باعتبار شهر يوليو شهرا الحضارة المصرية، ما يؤكد مزيدا من احترام أعضاء البرلمان الكندى للحضارة المصرية ودور المصريين بكندا، مشيرا إلى أن مشروع القرار يعتبر تطور كبير فى النشاط السياسى للجالية بما يعكس ثقلها وقوتها ومدى تأثيرها السياسى.

وأضاف السبعاوى أن هذا القرار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى اليوم الذى يتلقى فيه الموافقة الملكية، وعليه يصبح شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية يحتفى به كل عام، وفيه يحتفل المصريون فى كندا بماضيهم العريق من التراث والحضارة و اسهاماتهم لكندا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة: ستظل مصر بنسيجها الوطنى نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل

وزيرة الهجرة

المصريين

كندا

التراث المصري




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة