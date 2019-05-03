وزيرة الهجرة تشيد بمناقشة برلمان اونتاريو قرار إعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة المصرية

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن برلمان اونتاريو الكندى عقد جلسة مناقشة لمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 والذى يقضى بإعلان شهر يوليو شهر الحضارة المصرية، حيث يستطيع المصريون الاحتفال به فى كندا بشكل رسمى، ليصبح امتدادا لاحتفال المصريين بيومهم الوطنى يوم 23 يوليو ذكرى الثورة المجيدة، ذلك التاريخ الذى يخلد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لجميع المصريين العاملين على هذا الملف الهام فى كندا، وعلى رأسهم المصرى شريف السبعاوى عضو برلمان اونتاريو الكندى عن حزب المحافظين، لما يحمله الملف من أهداف عدة على عدد من المستويات، حيث إن هناك تواصلا مستمرا للوقوف على آخر المستجدات حول مناقشة البرلمان الكندى لمشروع القرار.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن القرار يعتمد فى مضمونه على إبراز دور مصر الحضارى والممتد على مدار التاريخ البشرى، فمصر هى مهد الحضارات الأولى فى العالم بما يعكس ما يرثه هذا البلد من مكنون حضارى وثقافى عظيم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن صدور القرار للاحتفال بهذا الشهر يمثل ولأول مرة اعترافا رسميا بمساهمة المصريين فى كندا الفاعلة والمؤثرة فى النسيج الوطنى الكندى متعدد الحضارات، يظهر ذلك فى شكل احتفالات بمصر والحضارة المصرية، ويساهم هذا القرار فى إبراز دور المصريين المهاجرين فى كندا، حيث يتم عمل مراسم رسميه كل عام لرفع العلم المصرى على البرلمان وإعطاء وقت فى البرلمان لكلمات عن مصر والمصريين وأيضا تنظيم استقبال وفاعلية داخل مبنى البرلمان يدعى لها كل البرلمانيين مما يساعد على التعريف بالجالية للرسميين فى دوائر صنع القرار.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنها ستتواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، للتعاون والتنسيق حول مساعدة الجالية المصرية بكندا للاحتفال بهذا الشهر، من خلال رؤية متكاملة لمظاهر الاحتفال النابعة من طابع الحضارة والثقافة المصرية.

من جانبه قال النائب شريف السبعاوى عضو برلمان اونتاريو الكندى عن حزب المحافظين ومقدم مشروع القرار، إن برلمان اونتاريو الكندى قد أجرى قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون على قراءة مشروع القرار موافقة مبدئية على أن تعقد القراءة الثانية وفتح النقاشات حولها فى 6 يونيو المقبل، مؤكدا أن هذا التحرك يمثل خطوة كبيرة نحو إقرار البرلمان الكندى باعتبار شهر يوليو شهرا الحضارة المصرية، ما يؤكد مزيدا من احترام أعضاء البرلمان الكندى للحضارة المصرية ودور المصريين بكندا، مشيرا إلى أن مشروع القرار يعتبر تطور كبير فى النشاط السياسى للجالية بما يعكس ثقلها وقوتها ومدى تأثيرها السياسى.

وأضاف السبعاوى أن هذا القرار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى اليوم الذى يتلقى فيه الموافقة الملكية، وعليه يصبح شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية يحتفى به كل عام، وفيه يحتفل المصريون فى كندا بماضيهم العريق من التراث والحضارة و اسهاماتهم لكندا.