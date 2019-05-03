واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على أى جهة تقدم مساعدة لتطوير مفاعل بوشهر الإيرانى

كتب محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تقدم مساعدة لتطوير مفاعل بوشهر الإيراني.

ومن جهة أخرى، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر فورد لوكالة بلومبرج، بأن الولايات المتحدة منحت يوم الجمعة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

ويعني القرار السماح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

وقالت بلومبرج إن الإدارة الأمريكية ستقلص مدة الإعفاءات إلى 90 يوما بدلا من 180 يوما.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 مع القوى الست الكبرى، وافقت إيران على تحويل المنشآت النووية في أراك وفوردو إلى وضع يجعل استخدامها في إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في أسلحة نووية أمرا أصعب بكثير.