نيفين جامع: مذكرة تفاهم مع لبنان لنقل خبرة مصر الناجحة فى المشروعات الصغيرة

رسالة بيروت - هند مختار

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر لها تجربة ناجحة فى محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من حيث التنمية والتمويل والتدريب، لافته إلى إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اللبنانى على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإتاحة تدريبات متخصصة للجانب اللبنانى ونقل الخبرة المصرية لهم في هذا القطاع.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من بيروت أنه سيتم بموجب اتفاق التعاون تدريب مجموعة من الشباب اللبنايين على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافته إلى أن الجهاز يعمل أيضا على تأهيل صاحب المشروع من بداية فكرة المشروع وتنتهى بالتمويل بجانب التسويق وإشراكة فى المعارض الداخلية والخارجية.