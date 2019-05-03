نهاية طالب الطب.. أدعى انه طبيب وتحرش بمريضة فعاقبه القضاء بالسجن 10 سنوات

كتب كريم صبحى

دفع طالب الطب ثمنا باهظا لشهوته، وعدم احترام تقاليد وأسرار أسما مهنة فى الوجود، وقضى على مستقبله عندما تحرش بمريضة، داخل مستشفى خاصة بمنطقة حدائق القبة ، أثناء الكشف عليها وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حما بسجنه 10 سنوات بتهمة هتك العرض .

وكشفت أوراق تلك القضية عن أن المتهم 27 سنة ،طالب بكلية الطب بأحد الجامعات كان يتدرب عمليا فى أحد المستشفيات الخاصة، وأنه كان يزاول مهنة الطب ويوقع الكشف على المرضى قبل تخرجه .

وأشارت التحريات والتحقيقات أن سيدة جاءت الى المستشفى لأخذ حقنة، بسبب اصابتها بمرض الروماتيزم فاستقبلها المتهم طالب طب، وأخبرها بانه سيقوم بالكشف عليها فى حجرة المستشفى، وطلب منها ان تستقلى على ظهرها وأدعى لها أنه الطبيب المعالج فى المستشفى، وأثناء كشفه عليها تحسس مناطق من جسدها بداعى معرفة مصدر الألم فصرخت واستغاثت بأقاربها الذين حضروا وتعدوا بالضرب على المتهم .



وبسؤال المجنى عليها فى التحقيقات، قالت أنها كانت تظن أن المتهم طبيب ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه طالب بكلية الطب، مشيرة الى أن حالتها لا تستدعى الكشف عليها فهى حضرت للمستشفى لأخذ الحقنة ،حيث أنها مصابة بمرض الروماتيزم وتذهب الى المستشفى لأخذها الحقنة كل 3 شهور مشيرة الى أنها طلبت من الاستقبال فى المستشفى طبيبة، لكن أخبروها بعدم وجود طبيبيات فوافقت أن يعطى لها الحقنة طبيب، وعقب دخولها غرفة الكشف تحرش بها المتهم جنسيا .

وبمواجهة المتهم انكر ارتكابه للواقعة ،وعلل وجودة فى المستشفى بتواصله مع أحد الأطباء الذى يذاكر معه دروسه فى كلية الطلب، وأنه لم يكشف على المجنى عليها وأنه كتب فقط لها روشتة تحاليل ووقع بدلا من الطبيب المختص .

وبمواجهة المتهم أمام رجال الشرطة، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، مشيرا الى أن الموظفين فى المستشفى أخبروا المريضة ،بعدم وجود أطباء وأن القائم بالكشف على المرضى طلاب تحت التمرين فكتبت لها بعض التحاليل .



أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات ،التى قضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات بتهمة هتك العرض .