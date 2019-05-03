ننشر أسماء المصابين والمتوفين بحادث الأتوبيس على طريق قنا - سوهاج

سوهاج محمود مقبول

رفعت كافة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن قنا وسوهاج، درجة استعدادهما، وكذلك مديرتى الصحة بالمحافظتين، إثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم على الطريق الصحراوى الشرقى بين أتوبيس يقل سودانيين وسيارة نقل محملة بكتل حجرية من الرخام، نتج عن الحادث وفاة 5 من بينهم سائق الأتوبيس مصرى الجنسية و4 سودانين من بينهم 3 سيدات.

تم الدفع بكافة الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قنا المختلفة لتلقى العلاج اللازم، وتكثف قوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور جهودها لرفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير كليا عليه عقب توقفة جزئيا.

فى نفس السياق، حصل "اليوم السابع" على أسماء 32 مصابا من مصابى حادث التصادم الذى وقع عند نقطة الكيلو 110 على الطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه قنا من إجمالى 51 مصابا، بينما صرح لعدد 19 منهم بالخروج عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم أما فى المستشفيات أو بمكان الحادث داخل سيارات الإسعاف وهم :

أسمهان نصر الدين علاء 25 سنة مصابة بكدمات بالجسم وجرح بالوجه وأبوبكر سعيد محمد 38 سنة إشتباه كسر بالساق اليسرى وعابدين السيد فاضل 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا النجاتى محجوب 30 سنة كدمات متفرقة بالجسم وهناء عمر على 29 سنة جرح قطعى بالساق اليمنى وأمنه حمد النيل عثمان 33 سنة جرجح بالساق اليمنى وفتحى الرحمن عاطف 23 سنة إشباه ما بعد الإرتجاج وفاطمه عبدالله أدم 75 سنة إشتباه كسر بالعمود الفقرى والزهراء الطب محمد 50 سنة كسر بالزراع الأيسر ومنصف نادى سيف الدين 4 سنوات كسر بالساق الأيسر وعرفه مالك محمد 50 سنة إشتباه كسر بالضلوع ومروه عبدالجليل أدم 9 سنوات كدمات متفرقة بالجسم وحسن إبراهيم عبدالقادر 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه ويوسف كريم محمد 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليسرى وفايز عوض محمد 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا ندون إسماعيل 25 سنة كسر بالساق الأيسر و وحازم صلاح الدين 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليمنى وجمعه عطاالله جمعة 29 سنة كسر بالحوض وإبراهيم أسحاق محمد جرح قطعى بالجبهة ومحمد حمدون داودا 32 سنة كدمات متفرقة بالجسم ومحمد فتحى حسن 30 سنة جروح متفرقة بالجسم وعائشه جامع محمد 65 سنة كدمات متفرقة بالجسم وأمينه إبراهيم إسحاق إشتباه كسر بالساق وسعيد أبوبكر سعيد عام ونصف كدمات متفرقة بالجسم سودانيين الجنسية وإصابة حسن منصور حسن 50 سنة أمين شرطة يقيم أسوان بكدمات متفرقة بالجسم وهادى عبدالمنعم إبراهيم 40 سنة أمين شطرة ويقيم البحيرة بنزيف بالأنف.

والمتوفين جثتين مجهولتين وهانى فايق ربيان عطوان سائق الأتوبيس وسليمان الطيب رجب على وترحاب محمد بخيت محمد وتم نقلهم جميعا لمستشفيات قنا.

تم إخضاع جميع المصابيين للرعاية الطبية العاجلة داخل مستشفيات قنا المختلفة تمهيدا للإنتهاء من التقارير الطبية اللازمة حول الحالة الفعلية للمصابين وتصنيفهم طبقا لدرجة الإصابة.

يذكر أن الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج قنا عند نقطة الكيلو 110 إتجاه قنا شهد صباح اليوم وقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحى رقم 3857 ص ق ج أتوبيس سياحى الأقصر، و سيارة نقل رقم 32686 منوفية، بمقطورة رقم 31436 منوفية محملة بكمية من الكتل الحجرية " رخام" نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص من بينهم قائد الأتوبيس السياحى و4 سودانين من بينهم 3 سيدات وإصابة 51 تم نقل 32 منهم لمستشفيات قنا بينما تصرح لعدد 19 منهم بالخروج عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم عدم خطورة حالتهم الصحية.

تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات المرور لمكان الحادث، من أجل تأمين الطريق، وإعادة حركة السير، والتى كانت قد توقفت بشكلا جزئيا أمام المارة على الطريق، جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.