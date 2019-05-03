ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

كتب فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً ، قال فيه إن عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح ، في حين غادر عدد 67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح .

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172962، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35605 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 20260 طن قمح و100 طن يوريا و8969 طن فوسفات و600 طن أسمنت و2355 طن علف بنجر .