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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 مايو 2019 10:24 ص
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة .
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً ، قال فيه إن عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح ، في حين غادر عدد 67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح .
 
وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172962، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35605 طنا  .
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 20260 طن قمح و100 طن يوريا و8969 طن فوسفات و600 طن أسمنت  و2355 طن علف بنجر .
 
 
 

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