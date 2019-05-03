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ميشال عون: نعول على دور مصر والسيسى لدعم التعاون فى ظل ظروف المنطقة الصعبة

الجمعة، 03 مايو 2019 10:16 ص
ميشال عون: نعول على دور مصر والسيسى لدعم التعاون فى ظل ظروف المنطقة الصعبة الرئيس اللبنانى ميشال عون
رسالة بيروت - هند مختار
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رحب الرئيس اللبنانى ميشال عون بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والوفد المرافق، وطلب نقل تحياته للرئيس السيسى، متمنياً لمصر النجاح والازدهار.
 
وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن العلاقات بين مصر ولبنان لا تشوبها مشكلات، لأنها علاقات مبنية على الصداقة ثم المصالح المشتركة، ونعمل حاليا على توسيع مجالات المصالح المشتركة بين البلدين، مضيفا أن مصر كانت دوماً مقصداً سياحياً للبنانيين، ونفس الشىء كانت لبنان بالنسبة للمصريين. 
 
وتطرق الرئيس ميشال عون إلى الوضع العربى الدقيق والظروف الصعبة التى تمر بها عدة دول عربية، والتداعيات السلبية لذلك على التعاون العربى المشترك، مؤكداً أن الرئيس السيسى بما لديه من حكمة يجعل لبنان تعول كثيراً على قيادته، وعلى دور مصر، لاسيّما أن مصر تعد أكبر دولة عربية وهى مركز القيادة. 
 
واختتم الرئيس عون حديثه بالإعراب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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