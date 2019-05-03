موجز 6.. الصحة: إصابة 15 مواطنًا فى حريق بمنطقة الموسكى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الصحة تعلن: إصابة 15 موطنًا فى حريق بمنطقة الموسكى.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 807 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.17% عن الأسبوع الماضى.

واصل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عدم اعترافه بتاريخ النادى ومن سبقهم من مجالس إدارة من خلال الانفراد بالتواجد فى صدارة الأماكن التاريخية فى النادى ووضع صور خاصة بالمجلس الحالى دون باقى المجالس وكأن تاريخ الأهلى بدأ مع المجلس الحالى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 15 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من اربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الموسكى، محافظة القاهرة.

سطر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، اسمه بحروف من ذهب فى سجلات التاريخ، بعدما اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ نادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

تمثل المزادات على المقتنيات النادرة للشخصيات التاريخية شغف، وربما عشق لا ينتهى، رغم الأرقام المبالغ فيها التى نسمع عنها، ومع ذلك، لا يقف المال عقبة أمام من يعشقون اقتناء كل ما هو نادر وثمين، وتحديدا المقتنيات المتعلقة بالفضاء.

كشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لضربة مزدوجة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف "البيانكونيري" الطامح للحصول على بطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر اليوم الجمعة إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال انجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب

كشفت تقارير إعلامية إماراتية أن إدارة نادى الأهلى السعودى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافي، توصلت لاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك للعودة لتدريب "الراقى" بداية من الموسم الجديد.

عثرت السلطات المكسيكية، أمس الخميس، على جثة ملكة جمال الأوروجواى والكون فى إحدى غرف فندق فى مدينة مكسيكو سيتى.

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمنح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم إبتهاجاً بهذه المناسبة على ألا تحتسب هاتين الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى بيروت.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه شرف بلقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى، مؤكدا أن جميع العرب يؤكدون على قيمة نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى ودوره في إعلاء قيم العروبة.

فاز ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بلقب أفضل لاعب فى مرحلة الذهاب بالدور نصف النهائى بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام بعض المواد بشكل إلكترونى وهى المواد الأساسية وبعضها ورقيا،"اليوم السابع" يقدم فى 6 معلومات تفاصيل المواد التى يمتحن فيها الطالب إلكترونيًا، والمواد الورقية، فى الامتحانات المنتظر عقدها فى 19 مايو المقبل، وتنتهى 30 من نفس الشهر.

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، المواعيد الأخيرة لمباريات الدورى يوم 6 مايو الموافق الاثنين المقبل.

"من رحم الأزمات تولد الفرص"..هذه القاعدة الاقتصادية المعروفة تبنتها مصر ونجحت فى تحقيقها، وهو ما دفع منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum" فى اختيار مصر لعرض تجربتها فى التعرض للأزمات والحوادث الإرهابية وكيفية تغلبها عليها.

الكوارث الطبيعية أكبر كابوس يطارد السكان فى عدد من البلدان إذ يقف العلم والتقدم التكنولوجى عاجزا عن صدها أو تجنب وقوعها، وقد أظهرت تسجيلات مصورة لحظات انهيار أرضى مروعة بعدة مناطق بالكرة الأرضية، أدت إلى تدمير عشرات المنازل وابتلاعها .