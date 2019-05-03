من بائع لأكبر مورد "لب" فى الصعيد.. "مشروعك" يغير حياة شاب بسوهاج

كتب على عبد الرحمن

"كل إنسان خلقه الله بموهبة لديه وعزيمة تحركه وتدفعه لتحقيق ما يريد، فلا تنتظروا العمل وأنتم فى المنازل اسعوا وربنا هيكرمكم".. بهذه الكلمات وجه فريد شوقى، 33 عامًا، رسالة قوية إلى الشباب المتكاسل عن العمل فى انتظار الوظيفة أو العمل لدى أى شخص، لافتا إلى أنه كانت لديه العزيمة لإنشاء مشروعه الخاص الذى طالما حلم به وهو محمصة تسالى كبرى فى بلدته بندر الكرمانية بمحافظة سوهاج، وبالفعل بدأ فى تحقيق الحلم وتحول من مجرد بائع إلى أشهر موزع "لب وتسالى" فى جنوب الصعيد.

فريد شوقى، قال لـ "اليوم السابع" إنه فى البداية كان يعمل هو وشقيقه فى بيع "اللب"، وحينما علم بوجود قرض "مشروعك" الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى أسرع بالتقديم فيه وبالفعل حصل فى البداية على مبلغ 15 آلاف جنيه، وسافر إلى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالمبلغ كله ومبلغ آخر كان قد ادخره، واشترى خامات لعمله وعاد مجددًا إلى سوهاج واستأجر محمصة لتصنيع هذه الخامات.

وتابع فريد شوقى: "بعد فترة أخرى حصلت على مبلغ آخر واشتريت ماكينة تحميص خاصة بى، وبعدها أيضا زودنا العمل واشترينا أكثر من صنف، وكان مجمل ما حصلت عليه من قروض ضمن مبادرة مشروعك حتى الآن "520 ألف جنيه"، مؤكدًا أن المبادرة غيرت مجرى حياته وأسرته بشكل ملحوظ، وأصبح لدى فى المحل 4 ماكينات "تحميص و تمليح" وأخرى تغليف، لتصنيع التسالى داخل وتزايدت معدلات الانتاج ووصلت إلى بيع 2000 كرتونه أسبوعيًا للتجار بقرى قنا ونجع حمادى وفرشوط وأسوان، الذين يأتون من بلدانهم للشراء منى.

وناشد شوقى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمنحه بالموافقة على إعادة إقراضه بمبلغ آخر، بنفس الشروط و التسهيلات المرحلة السابقة، لأنه يسعى للتوسيع فى نشاطه التجارى من خلال شراء سيارات لنقل بضائعه للمحافظات، بدلا من تأجير السيارات التى تكلفه مبالغ باهظة وتقلل الربح، مؤكدًا أنه مع التوسع فى نشاطه سيسعى إلى تصدير اللب إلى خارج مصر.



