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معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم العاشر

الجمعة، 03 مايو 2019 04:00 ص
معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم العاشر وزير التموين خلال افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة
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يستقبل معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" المواطنين لليوم العاشر، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يجرى طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

ويستقبل المعرض الجمهور على مدى 11 ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن عدد فروع المعارض والشوادر سواء الثابتة أو المتحركة من خلال السيارات المتنقلة فى كافة المحافظات يتجاوز 1400 فرع بجانب مشاركة كافة السلاسل التجارية الكبرى من خلال تخصيص جناح كفرع بالمعرض وبنفس مبادرات تخفيضات الأسعار.


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