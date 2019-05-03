مصرع شخصين وإصابة 5 فى تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بمنطقة المراغة شمال المحافظة وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 5 تم نقلهم جميعا لمستشفى المراغة المركزى.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للأجهزة الامنية من قوات إدارة تامين الطرق يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى الغربى ووجود متوفين ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بمنطقة بحرى المرور بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل نتج عن التصادم وفاة وليد شهدي عوض 21 سنة ا ومحمد جمال أحمد 24 سنة ويقيمان بناحية قرية الجزازرة دائرة المركز.

بينما أصيب محمد محمود محمد 21 سنة بكسر بالقدم اليسرى وحمدي حسن محمد 21 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعلي مرسي عوض الله 22 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وهناء فوزي معوض 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقله وأبانوب هاني عدلي 19 سنوات تم نقله بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المراغة المركزى والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وجار رفع أثار الحادث عقب توقف حركة السير على الطريق.