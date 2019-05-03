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مصرع شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل في المنيا

الجمعة، 03 مايو 2019 11:37 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل في المنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام دراجة نارية يستقلونها بسيارة نقل  بدائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا ، تم نقل الجثث إلى مستشفى المنيا العام ورفع آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
 
تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث بطريق المحيط أمام قرية العمودين.
 
وبانتقال قوات الأمن  تبين ان الحادث بطريق المحيط أمام قرية العمودين وان أطراف الحادث دراجة بخارية بدون لوحات متجهه من شرق الي غرب.
 
يستقلها كل من ( حسام ع .ع " 27" سنه حاصل على دبلوم  وقائد الدراجة - و  ربة منزل،  والمذكورين متوفين بمكان الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لايداعهم بمشرحة المستشفى.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعه برقم 4458 جنح مركز شرطة سمالوط غرب، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
 
 
 

 


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