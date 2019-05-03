مش بس فنجان.. البن فى أفريقيا كيف وشرب وكمان بخور

كتبت – هناء أبو العز

الأسطورة تقول إن أول اكتشاف للقهوة فى القرن الحادى عشر، فى اثيوبيا، حين انتبه راع إلى حركة أغنامه النشطة عندما يمضغون حبات حمراء اللون، ليظهر بعدها انها حبات القهوة، أو "البنة" كما يحب الاثيوبيين نطقها، لتعتبر بعد ذلك أكبر منتج للقهوة في أفريقيا كما أنها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الإنتاج، حيث أنها ووفقاً لبيانات منظمة البن الدولية الصادرة في مايو 2017، أنتجت نحو 400 ألف طن من القهوة في 2016، تم تصدير نحو 50% منها.



صناعة القهوة فى افريقيا

والتفت النساء فى اثيوبيا، مع ايفانكا ترامب، حول مائدة تفوح منها رائحة القهوة الإثيوبية، حيث احتست إيفانكا فنجانًا من "البنة" بصحبة الموسيقى الإثيوبية، تبعها حديث عن أهمية القهوة في البيت الإثيوبي وطرق إعدادها، فضلا عن طقوس جلسة القهوة وأهمية إشعال البخور بجوارها، وإعدادها فى براد من الفخار.



ايفانكا ترامب تحتسى القهوة فى اثيوبيا

وأهم طقوس تقديم القهوة فى اثيوبيا، هو قيام النساء بغسل حبوب البن، ثم شوائها وطحنها، و تقدم للضيوف ثلاثة أكواب من القهوة السوداء المتدرجة من الأقوى إلى الأخف في طعمها.

كما أخذت القهوة عند الأفارقة، ملمحًا مقدسًا وشرابًا روحانيًا حتى أطلق عليها فى بعض الأوقات "رحيق الآلهة"، وأصبحت أهم شعائر القبائل، واجبة الحضور فى الاجتماعات العائلية والعشائرية التى تستلزم أخذ قرارات مهمة، سواء على صعيد العشيرة أو أحوال القرية.



افريقي يلتقط حبوب الكاكاو من مزرعة بن



وعندما تستمتع بفنجان قهوتك الصباحية الدافئة، ربما لا تعلم من أى بلد أنتجت وأى نوع تشرب، ولكن الخبراء أكدوا أن أفضل النكهات والأكثر احتواءًا على الكافيين، هو الإفريقية القادمة من اثيوبيا والكاميرون وبروندى وغينيا، حيث الإمكانيات الملائمة لزراعة البن، متمثلة فى التربة الزراعية أو المناخ الجوى.

وبحسب تصريح لوزارة التجارة الإثيوبية، أكدت أن عائدات البلاد من تصدير 206 آلاف و654 طناً من القهوة في 2016 بلغت 879.6 مليون دولار، وهو ما يشكل 1.2% من حجم الناتج المحلي لأديس أبابا في العام نفسه، و توفر ما نسبته 31% من العملات الصعبة للبلاد، بعد تصديرها.



حفلات القهوة فى اثيوبيا

وفى القارة السمراء، حيث يحلى كل شئ بالرقصات الإفريقية، يقوم شعب رواندا أرض الألف تل، صغارًا وكبارًا بالتجمع فى مزارع القهوة، والالتفاف فى حلقة كبيرة، وقرع الطبول والرقصات الشعبية الفلكورية، فى حضور السياح والزائرين مقدمين لهم القهوة بمذاقها الأصلى و الرائع.

وفي الكاميرون، بلغ إنتاج القهوة خلال الموسم السنوي 2012، 30 ألف طن ، وتنتج بن الروبوستا الذى يزرع فى أعالى الجبال، ويعتبر الأفضل متميزًا بحموضته الحادة ونكهة الكرز أو الزهور والليمون، ويستخدم الروبوستا ذات النوعية الجيدة في بعض توليفات الإسبرسو لتوفير أفضل رغوة، كما أنه السر فى الحصول على أكثر كمية من الكافيين ، فبعد التحميص تحتوي الأرابيكا على أقل من 2% من الكافيين، بينما قد تحتوي حبة روبوستا على 4% أو أكثر من الكافيين.



زراعة الكاكو

وتمتلك القارة الافريقية إمكانيات تؤهلها لإنتاج قهوة الروبوستا بكميات كبيرة، خاصة وأن البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، تجد نفسها مجبرة على حماية غابات الأمازون، لذلك لا يسعها التمديد في المساحات المخصّصة لزراعة أشجار القهوة، أما الفيتنام ثاني منتج للقهوة على الصعيد العالمي، فيواجه مشاكل جدّية تتعلّق بعدم توفّر الأراضي، وهو الإشكال ذاته الذي تواجهه أندونيسيا كثالث أكبر منتج للقهوة في العالم، باعتبارها أرخبيلا يضم حوالي 14 ألف جزيرة.

وأشار الخبراء، إلى أن الاحتباس الحراري يتسبب في اندثار الكثير من الجزر، وبالتالى فإن الجزء الوحيد في العالم الذي يحتمل توسعا في المساحات المخصصة لزراعة القهوة هو حوض الكونغو الخاضع لسيطرة الكاميرون.



مزارع البن فى اثيوبيا

وتعود أهمية القهوة التى تغنى لها عشرات النجوم من كل دول العالم، إلى أنها المشروب الذى يصنَّف بالمرتبة الثالثة في قائمة أشهر المشروبات بعد الحليب والشاي.

وأفاد موقع "إنسايدر مانكي" بأن قيمة صناعة القهوة العالمية تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار، حيث يستهلك الناس في أنحاء العالم أكثر من 500 مليار فنجان من القهوة سنوياً.

وبحسب منظمة البن العالمية، فإن استهلاك القهوة وصل في 2015 و2016، إلى 155.47 مليون جوال زنة 60 كيلوجراماً.

ويعد البن أهم سلعة تجارية في العالم بعد النفط، وتصل قيمته العالمية إلى نحو 100 مليار دولار، وهو من أهم السلع الزراعية المدرجة ببورصات عالمية.