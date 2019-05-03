مددينة الشروق: 28% نسبة تنفيذ سكن مصر بمدينة الشروق بالمرحلة الثانية

كتب أحمد حسن

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، نسب تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر بالمدينة، لافتا إلى أن متوسط نسبة التنفيذ وصلت لـ28 %.

وأضاف المهندس عبد الررؤف الغيطى، لـ"اليوم السابع" أنه جارى تنفيذ نحو 2520 شقة بواقع 105 عمارة، بمساحات تصل لـ118 متر، مؤكدا أن المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر تتميز بانها تتضمن مصعد.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل واستلامة من شركات المقاولات تمهيدا لتسليمه للحاجزين فى موعد غايته مارس المقبل.

وبما يتعلق بمشروع جنه، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارى تنفيذ 980 وحدة، بواقع 49 عمارة، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الوحدات فى موعد غايته 30 يونيو المقبل.

وحول تنفيذ الخدمات، قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل، ومن المقرر أن تستقبل الطلاب بصفة رسمية العام الدراسى المقبل، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية.