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محلل سياسى ليبى: الجيش توجه إلى طرابلس لانتشالها من قبضة المسلحين

الجمعة، 03 مايو 2019 12:46 ص
محلل سياسى ليبى: الجيش توجه إلى طرابلس لانتشالها من قبضة المسلحين إبراهيم بلقاسم المحلل السياسى الليبى
كتب أحمد جمعة
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قال المحلل السياسى الليبى إبراهيم بلقاسم ان العمليات العسكرية لتحرير طرابلس هدفها انتشال العاصمة من تشكيلات مسلحة تسببت فى أزمة كبيرة فى الدولة الليبية، مؤكدا أن ليبيا سقطت فى الفساد والجريمة المنظمة وهى مسألة خطيرة للغاية.
 
وأكد المحلل السياسى الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان رئيس المجلس الرئاسى الليبى ليس أمامه حلول كثيرة إلا أن يتمسك بالمجموعات المسلحة المحيطة به والذى لم يعد قادرا على تسييرها، مؤكدا أن الجيش الليبى توجه إلى تحرير طرابلس لانتشالها من المسلحين واستعادة سلطة الدولة.
 
وتوقع "بلقاسم" أن يخرج رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج من المشهد السياسى بشكل كامل بعد فشله فى إدارة المرحلة، ولن يكون جزء من أى مرحلة قادمة بسبب اشتداد الخناق عليه نتيجة انفلات الأمر ميدانيا من التشكيلات المسلحة التى تقاتل إلى جانبه.
 
وأكد المحلل السياسى الليبى ان الخيارات والحلول السياسية متاحة لكن يجب أن يدرك الجميع أهمية تسريح وحل التشكيلات المسلحة، واعادة هيكلة النظام السياسى الحالى وإصلاحه بشكل فعلى، دمج المؤسسة العسكرية فى المسار السياسى حال رغب أى وسيط فى الدفع نحو مسار سياسى لحل الأزمة.
 
 

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