محافظ قنا يطمئن على المصابين فى حادث تصادم بالكيلو 110 طريق "قنا – سوهاج"

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بزيارة مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعى للاطمئنان على حالة المصابين بحادث تصادم بين أتوبيس يقل عدد من المواطنين من دولة السودان الشقيقة وسيارة نقل بالكيلو 110 على طريق قنا – سوهاج الصحراوى الشرقى .

وأشار محافظ قنا إلى أن الحادث أسفر عن 6 وفيات " 5 سودانيين ومصرى" وإصابة 50 شخص تم نقل 33 منهم لمستشفى قنا العام و 17 للمستشفى الجامعى.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين .