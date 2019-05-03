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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى الأهالى ويأمر برفع عمود كهرباء مائل

الجمعة، 03 مايو 2019 02:33 م
محافظ الشرقية يستجيب لشكوى الأهالى ويأمر برفع عمود كهرباء مائل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لشكوى أهالي مدينة أبوكبير بخصوص سقوط عامود كهرباء على أحد المنازل الواقعة أمام المدرسة الثانوية العسكرية دون وقوع إصابات لأحد ليأمر رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أبوكبير برفع العامود المائل فورا وتثبيته داخل قاعدة خرسانية جيدة حتى لا يميل مرة أخرى أو يسقط على المنازل حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة من أبناء المدينة .

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطة عمل للمرور على أعمدة الكهرباء بكل مركز ومدينة وحي  وقرية وتابع  للتأكد من  مراعاة كافة إشتراطات الأمن والسلامة بها ، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها أولاً بأول حفاظاً على أرواح المواطنين .
 
كما أمر باستكمال بناء سور حول مدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بمركز الإبراهيمية ، حفاظاً على أرواح التلاميذ من الوقوع في ترعة أم الريش أثناء طابورالصباح.
 
كما تمكنت حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالإشتراك مع الإدارة التعليمية ومركز شرطة الإبراهيمية من تمكين مقاول هيئة الأبنية التعليمية من إستكمال بناء سور على أرض أملاك الدولة لإقامة فناء مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية الصادر لها قرار تخصيص رقم 4058 لسنة 2018 وقد تم تسليم الأرض للمقاول دون اعتراض من الأهالي وتم وضع الحدايد حول الأرض التي سيقام عليها سور المدرسة.
 
 
 

 


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