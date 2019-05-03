محافظ الأقصر يحيل 154 موظفا للتحقيق لإهمالهم في العمل

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قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إحالة 154 موظفا بعدد من القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة، إلى الشئون القانونية للتحقيق بسبب إهمالهم في العمل.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الأقصر راندا محمد سيف في تصريح صحفي، أن إدارة التفتيش بديوان المحافظة نفذت حملة تفتيش مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ؛ للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل.

وأضافت أن هذا التفتيش أسفر عن ضبط غياب 111 موظفاً وقيام 53 موظفاً بترك مقر العمل بدون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.