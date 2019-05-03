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ما لا تعرفه عن مشروعات مدينة العبور الجديدة فى 17 معلومة جديدة

الجمعة، 03 مايو 2019 07:00 ص
ما لا تعرفه عن مشروعات مدينة العبور الجديدة فى 17 معلومة جديدة وحدات سكنيه - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن
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مدينة العبور الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان منذ بدء وضع حجر أساس أول مشروع بها ، وتخطت قيمة الاستثمارات التى تم توجيهيا للمدينة خلال عام 4.9 مليار جنيه ..وفى هذا التقرير نقدم أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة وهى كالتالى .
 
1- بلغت قيمة الأعمال والاستثمارات التى تم طرحها وجارٍ تنفيذها بمدينة العبور الجديدة خلال عام 4.9 مليار جنيه.
 
2- جارى تنفيذ 26160 وحدة سكنية  بمشروع الإسكان الاجتماعى.
 
3- جارى تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر.
 
4- لغت نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر حتى الان 65 %.
 
5- تم البدء فى تنفيذ 2496 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز.
 
6- رئيس الجهاز أعلن عن بدء تنفيذ 35 مشروعاً خدمياً  أبرزها 4 مدارس للتعليم الأساسى ومدرستين للتعليم الثانوى ومدرسة تجريبية و4 حضانات.
 
7- جارى تنفيذ 13 مركزاً تجاريا و3 مراكز طبية و5 ملاعب رياضية.
 
8- تم ترفيق 1978 قطعة أرض متمثلة فى الآتى "415 قطعة بالإسكان الاجتماعى – 460 قطعة بمشروع بيت الوطن – 1103 قطع بالإسكان الأكثر تميزاً" بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.
 
9- جارى استكمال أعمال شبكة الطرق بمنطقة الـ2600 فدان بجانب شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بأطوال تصل إلى 150 كم.
10- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بطول 23 كم وشبكات الصرف بطول 45 كم.
 
11- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات ضغط متوسط بطول 80 كم وضغط منخفض بطول 169 كم.
 
12- تم الانتهاء من فرمة الطرق بطول 109 كم وطبقة أسفلتية رابطة للطرق بطول 54 كم.
 
13- تم افتتاح طريق (R 1) الرابط بين الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي.
 
14- تم الانتهاء من مد شبكات الغاز لـ407 عمارة .
 
15- تم الانتهاء من شبكة التليفونات لـ488 عمارة.
 
16- جارى إنهاء المخططات التفصيلية لمساحة 5 آلاف فدان.
 
17- جارى تنفيذ 6864 وحدة سكنية  بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
 

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