ما لا تعرفه عن مشروعات مدينة العبور الجديدة فى 17 معلومة جديدة

كتب أحمد حسن

مدينة العبور الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان منذ بدء وضع حجر أساس أول مشروع بها ، وتخطت قيمة الاستثمارات التى تم توجيهيا للمدينة خلال عام 4.9 مليار جنيه ..وفى هذا التقرير نقدم أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة وهى كالتالى .

1- بلغت قيمة الأعمال والاستثمارات التى تم طرحها وجارٍ تنفيذها بمدينة العبور الجديدة خلال عام 4.9 مليار جنيه.

2- جارى تنفيذ 26160 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.

3- جارى تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر.

4- لغت نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر حتى الان 65 %.

5- تم البدء فى تنفيذ 2496 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز.

6- رئيس الجهاز أعلن عن بدء تنفيذ 35 مشروعاً خدمياً أبرزها 4 مدارس للتعليم الأساسى ومدرستين للتعليم الثانوى ومدرسة تجريبية و4 حضانات.

7- جارى تنفيذ 13 مركزاً تجاريا و3 مراكز طبية و5 ملاعب رياضية.

8- تم ترفيق 1978 قطعة أرض متمثلة فى الآتى "415 قطعة بالإسكان الاجتماعى – 460 قطعة بمشروع بيت الوطن – 1103 قطع بالإسكان الأكثر تميزاً" بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.

9- جارى استكمال أعمال شبكة الطرق بمنطقة الـ2600 فدان بجانب شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بأطوال تصل إلى 150 كم.

10- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بطول 23 كم وشبكات الصرف بطول 45 كم.

11- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات ضغط متوسط بطول 80 كم وضغط منخفض بطول 169 كم.

12- تم الانتهاء من فرمة الطرق بطول 109 كم وطبقة أسفلتية رابطة للطرق بطول 54 كم.

13- تم افتتاح طريق (R 1) الرابط بين الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي.

14- تم الانتهاء من مد شبكات الغاز لـ407 عمارة .

15- تم الانتهاء من شبكة التليفونات لـ488 عمارة.

16- جارى إنهاء المخططات التفصيلية لمساحة 5 آلاف فدان.

17- جارى تنفيذ 6864 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.