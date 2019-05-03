ماليزيا تفرج عن فيتنامية اتهمت بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

كوالالمبور (رويترز)

قال مصدر بالمحكمة، إن السلطات الماليزية أفرجت، اليوم الجمعة، عن امرأة فيتنامية بعد أن ظلت فى السجن لأكثر من عامين للاشتباه بها فى قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وكان قد تم اتهام دوان تى هونج (30 عاما) مع إندونيسية بتسميم كيم جونج نام، من خلال تلطيخ وجهه بمادة كيماوية محظورة فى مطار كوالالمبور فى فبراير عام 2017.

وأسقط الادعاء الماليزى تهمة القتل عن هونج الشهر الماضى بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهى إلحاق الأذى، وقال محاميها لرويترز إنها ستعود إلى فيتنام فى وقت لاحق اليوم الجمعة.