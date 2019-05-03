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لأول مرة.."قناة السويس" تنشئ إدارة للأنفاق والكبارى العائمة برئاسة مهندسة مصرية

الجمعة، 03 مايو 2019 01:00 ص
لأول مرة.."قناة السويس" تنشئ إدارة للأنفاق والكبارى العائمة برئاسة مهندسة مصرية الفريق مهاب مميش- رئيس هيئة قناة السويس
كتبت- هبة حسام
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لأول مرة فى تاريخ الهيئة، أنشأت هيئة قناة السويس إدارة جديدة بها تكن مسئولة عن إدارة الأنفاق والكبارى العائمة التى مولت الهيئة تكاليف تنفيذها، مثل أنفاق قناة السويس فى الإسماعيلية وبورسعيد، والكبارى العائمة فى مدن القناة، حيث أصدر الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤخرا، قرارا باستحداث إدارة للأنفاق والكبارى العائمة، على أن يكون مقرها عمارة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

 

تتولى رئاسة تلك الإدارة مهندسة مصرية، وهى المهندسة انتصار الأمير والتى كانت تشغل منصب مدير الإدارة الهندسية بالهيئة سابقا، ومن المقرر أن تخول للإدارة الجديدة، كافة السلطات المالية والإدارية فى مهام إدارة مشروعات الأنفاق والكبارى العائمة والتى أنشأتها الهيئة مؤخرا.

 

الجدير بالذكر، انه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم افتتاح أنفاق الإسماعيلية والتى نفذتها شركات مصرية بخبرة عالمية، إذ تبلغ أطوال تلك الأنفاق والتى تربط سيناء بمدن القناة، 5820 مترا، يمكن من خلالها الوصول إلى "أرض الفيروز" من الإسماعيلية خلال دقائق معدودة.

 

صُممت أنفاق الإسماعيلية بعمق تحت سطح الأرض يصل إلى 70 مترا، وأسفل قناة السويس بعمق 53 مترا، ويتسع النفق لحارتين للسيارات فى كل اتجاه منه، كما يتضمن غرف طوارئ للخروج الآمن للأفراد حال حدوث أى أعطال، كما يوجد به كاميرات مراقبة مزودة بأحدث التقنيات.

 


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