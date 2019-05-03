لأول مرة .. بالجامعات المصرية تدشين درجة علمية مشتركة فى الطب الصينى

كتب: محمود راغب

وقع د. عبد الوهاب عزت ، رئيس جامعة عين شمس ، ورئيس جامعة الطب الصيني ببكين ، مذكرة تفاهم مشترك؛ بهدف إنشاء درجة علمية مشتركة بين كلية الطب جامعة عين شمس و جامعة الطب الصيني ببكين في مجال الطب الصيني التقليدي، لتكون الأولى من نوعها بالجامعات المصرية .

شهد توقيع الإتفاقية د. أشرف عمر ،وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب و د. أيمن صالح ، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس و د. إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية و د. شريف قطب مدير مركز دعم الابتكار و تطوير المشروعات بالجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة موسعة أجراها وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس لعدد من الجامعات الصينية استغرقت 4 أيام ، كما شملت مذكرة التفاهم الإتفاق على تدريب و تأهيل الأطباء المصريين في مجال الطب الصيني و العلاج بالإبر الصينية و التخدير و العلاج الطبيعي و غيرها من التخصصات المرتبطة بالطب الصيني التقليدي.

و أكد الجانب الصيني ، حرصه على تقديم كافة التسهيلات لتفعيل هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة نواة لنشر الطب الصيني بالوطن العربي و إفريقيا ، كما أشاد الجانب الصيني بالدور الرائد للطب العربي في تنوير البشرية ، و ما قدموه من إسهامات جليلة في مختلف علوم الطب و التي شكلت الأساس الذي بنت عليه أوروبا و العالم العلوم الطبية فيما بعد.

يذكر أن جامعة الطب الصيني ببكين هي الأولي في تدريب و تخريج كوادر طبية متخصصة في مجال الطب الصيني بمختلف أنحاء العالم، حيث يدرس بها أطباء من انجلترا و كندا و أمريكا و النمسا و أستراليا و غيرها العديد من الدول.