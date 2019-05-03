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كندا تطالب الرئيس الفنزويلى بالتنحى وإنهاء الأزمة فى بلاده سلميا

الجمعة، 03 مايو 2019 08:04 م
كندا تطالب الرئيس الفنزويلى بالتنحى وإنهاء الأزمة فى بلاده سلميا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
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جددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند، دعم بلادها للرئيس الفنزويلى المؤقت خوان جوايدو والمجلس الوطنى من أجل إقامة انتخابات حرة وعادلة فى البلاد، مطالبة الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو بالتنحى وإنهاء الأزمة فى بلاده بشكل سلمى.

 

يأتى ذلك مع إعلان كندا مشاركة وزيرة الخارجية فى الاجتماع الطارئ لـ"مجموعة ليما" فى بيرو التى تنطلق اليوم الجمعة؛ لمناقشة التطورات فى فنزويلا.
وقالت الوزيرة الكندية، قبل مشاركتها فى الاجتماع الطارئ، "خلال الأيام القليلة الماضية، أظهر الشعب الفنزويلى مرة أخرى قوته وشجاعته وتصميمه، داعيا إلى إنهاء ديكتاتورية مادورو والعودة إلى الديمقراطية، على الرغم من القمع العنيف للنظام. وتظل كندا ثابتة فى دعمها للرئيس المؤقت خوان جوايدو والجمعية الوطنية فى نضالهما من أجل انتخابات حرة ونزيهة".

 


وأضافت فريلاند "لقد حان الوقت ليتنحى نيكولاس مادورو والسماح بإنهاء هذه الأزمة سلميا".


يُذكر أن مجموعة ليما هى هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما فى 8 أغسطس 2017 فى ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إيجاد مخرج سلمى للأزمة فى فنزويلا.


وكان رئيس البرلمان خوان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ونالت خطوته تأييد عدة دول غربية.


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