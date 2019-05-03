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الجمعة، 03 مايو 2019 10:43 م
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كندا تخصص 2.5 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة أثناء وبعد الفيضانات

الجمعة، 03 مايو 2019 10:32 م
كندا تخصص 2.5 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة أثناء وبعد الفيضانات فيضانات كندا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الجمعة عن تقديم 2.5 مليون دولار منحة للصليب الأحمر الكندى لدعم جهود الإغاثة والتعافى من الفيضانات فى جميع أنحاء البلاد.

 

وفى حدث فى مقر الصليب الأحمر الكندى فى أوتاوا اليوم الجمعة ، ذكرت الحكومة إنه سيتم استخدام الأموال لدعم الأشخاص الذين شردتهم الفيضانات ، بما فى ذلك توفير السكن المؤقت والملابس والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية.

 


كما ذكرت الحكومة أنه يمكن أيضا استخدام الأموال لدعم السكان المتضررين عند عودتهم إلى منازلهم أو البدء فى استعادة حياتهم مع انحسار الفيضانات.

 


وقال وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ رالف جودال "الكنديون ممتنون للصليب الأحمر على عملهم المتفانى بالتعاون مع جميع مستويات المنظمات الحكومية والمجتمعية لدعم جهود الإنعاش فى مواجهة فيضان هذا الربيع".

 


وتعانى ثلاث مقاطعات كندية ، أونتاريو ونيوبرونزويك وكيبيك ، من فيضانات تسببت فى تشريد الآلاف هذا الربيع.


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