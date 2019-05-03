قبل ماراثون الثانوية.. مباحث المصنفات تضبط 24 مركزا تعليميا غير مرخص

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مباحث المصنفات، حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت فى ضبط 6 شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، وشركة لقيامها باستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، وضبط قضيتين محال تقوم ببيع إسطوانات ليزر مُحمل عليها أغانى وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص .

وأثمرت جهود مباحث المصنفات عن ضبط 517 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، وضبط 393 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، وضبط 42 قضية مطبوعات أدبية وثقافية ، وضبط 16 قضية مطبوعات تعليمية ، و24 قضية مراكز تعليمية ، و33 قضية مطبوعات متنوعة، وضبط 267 منشأة تعمل بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات.