قبل ماراثون الثانوية.. مباحث المصنفات تضبط 24 مركزا تعليميا غير مرخص

واصلت مباحث المصنفات، حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت فى ضبط 6 شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، وشركة لقيامها باستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، وضبط قضيتين محال تقوم ببيع إسطوانات ليزر مُحمل عليها أغانى وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص .
وأثمرت جهود مباحث المصنفات عن ضبط 517 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، وضبط 393 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، وضبط 42 قضية مطبوعات أدبية وثقافية ، وضبط 16 قضية مطبوعات تعليمية ، و24 قضية مراكز تعليمية ، و33 قضية مطبوعات متنوعة، وضبط 267 منشأة تعمل بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات.
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