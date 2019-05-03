قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي يشيد بجهود مصر لحفظ السلام

كتبت - هناء أبو العز

غرد قائد قوات بعثة الأمم المتحدة فى مالى دينيس جيلن سبور، على حسابه الرسمى بتويتر، مشيدًا بقوات حفظ السلام المصريين، الذين يقومون بأكثر المهام خطورة في البعثة، وقدم تعازيه الشخصية لمصابهم الأخير ، واستشهاد الرقيب صبري حسين الذي قتل الشهر الماضي، كما هنأ النقيب عبد الحكيم الذي كشف عن 5 عبوات متفجرة، منقذًا الكثير من الأرواح.

وقال دينيس فى تغريدته، إن قوات حفظ السلام المصرية تقوم بأخطر العمليات فى هذه البعثة، وتقدم شهدائها باستمرار من أجل دعم السلام فى المنطقة.