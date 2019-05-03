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فيديو معلوماتى.. 9 مستندات مطلوبة من الفائزين بحج القرعة قبل السفر

الجمعة، 03 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 9 مستندات مطلوبة من الفائزين بحج القرعة قبل السفر
إعداد محمود عبد الراضى
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بعد سداد الفائزين بحج القرعة لهذا العام الرسوم المقررة، يجب عليهم تقديم بعض المستندات الخاصة بهم للشئون الإدارية، وهى عباراة عن:

 1 ـ جواز سفر دولى مميكن

ـ. 4 صور حديثة مقاس "4 × 6" بخلفية بيضاء

ـ البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم

ـ ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات

ـ فيش الحج

ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين فى سن التجنيد

ـ الحصول على موافقة من جهة عملهم

ـ .البصمة الحيوية من شركة تسهيل

ـ حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها


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حج القرعة

المستندات المطلوبة من الحجاج

الاوراق المطلوبة من الحاج

الفائزين بقرعة الحج

اليوم السابع بلس




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