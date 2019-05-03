فيديو معلوماتى.. 9 مستندات مطلوبة من الفائزين بحج القرعة قبل السفر

إعداد محمود عبد الراضى

بعد سداد الفائزين بحج القرعة لهذا العام الرسوم المقررة، يجب عليهم تقديم بعض المستندات الخاصة بهم للشئون الإدارية، وهى عباراة عن:

1 ـ جواز سفر دولى مميكن

2 ـ. 4 صور حديثة مقاس "4 × 6" بخلفية بيضاء

3 ـ البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم

4 ـ ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات

5 ـ فيش الحج

6 ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين فى سن التجنيد

7 ـ الحصول على موافقة من جهة عملهم

8 ـ .البصمة الحيوية من شركة تسهيل

9 ـ حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها