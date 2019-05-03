فيديو معلوماتى.. 9 مستندات مطلوبة من الفائزين بحج القرعة قبل السفر

بعد سداد الفائزين بحج القرعة لهذا العام الرسوم المقررة، يجب عليهم تقديم بعض المستندات الخاصة بهم للشئون الإدارية، وهى عباراة عن:
1 ـ جواز سفر دولى مميكن
2 ـ. 4 صور حديثة مقاس "4 × 6" بخلفية بيضاء
3 ـ البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم
4 ـ ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات
5 ـ فيش الحج
6 ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين فى سن التجنيد
7 ـ الحصول على موافقة من جهة عملهم
8 ـ .البصمة الحيوية من شركة تسهيل
9 ـ حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها
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