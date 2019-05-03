فيديو.. إحباط تهريب 125 كيلو مخدرات بشارع الشيشينى بالمريوطية

يرصد فيديو ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 125 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاع الأمن العام قيام (سائق ، ثلاثة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم ) بتكوين تشكيل عصابى بزعامة السائق تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من منطقة الشيشينى بالمريوطية دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قيادة السائق .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية امنية قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها بذات المنطقة ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام ، مبلغ مالى قدره 122 ألف و235 جنيه ، عدد 6 هواتف محمولة ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم ، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة