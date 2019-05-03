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فيديو.. إحباط تهريب 125 كيلو مخدرات بشارع الشيشينى بالمريوطية

الجمعة، 03 مايو 2019 06:16 م
فيديو.. إحباط تهريب 125 كيلو مخدرات بشارع الشيشينى بالمريوطية مواد مخدرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يرصد فيديو ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 125 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
 
 
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاع الأمن العام قيام (سائق ، ثلاثة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم ) بتكوين تشكيل عصابى بزعامة السائق تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من منطقة الشيشينى بالمريوطية دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قيادة السائق .
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية امنية قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم  أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها بذات المنطقة ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام ، مبلغ مالى قدره 122 ألف و235 جنيه ، عدد 6 هواتف محمولة ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم ، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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