فحص 2022 مواطن فى قافلة طبية بعزب العرب بتفتيش السرو بدمياط

كتب فريق المحافظات

قامت مديرية الصحة بدمياط، بتنفيذ قافلة طبية شاملة بعزب العرب بتفتيش السرو خلال اليومين الماضيين والتى تضمنت كافة التخصصات الطبية وكذلك إجراء التحاليل والأشعة وتوفير العلاج اللازم بالمجان، حيث تم الكشف على حوالى 2022 مواطن وتحويل 79 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذا اتخاذ إجراء العلاج على نفقة الدولة لعدد 7حالات.

كما قامت مديرية الصحة ، بعقد امتحانات محو أمية خلال فعاليات القافلة، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإشراك كافة الجهات فى خطة المحافظة للقضاء على الأمية.