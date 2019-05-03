غداً.. إنقطاع المياه بأرمنت الحيط لصيانة وتغيير خط مياه 12 بوصة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق النصف الشرقى والزلفى بأرمنت الحيط، يوم غد السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً لمدة 4 ساعات، وذلك لأعمال صيانة وتغيير خط مياه بقطر 12 بوصة .

وأهابت الشركة – في بيان صحفي - بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة، والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .