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ضبط 39 قطعة سلاح و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية

الجمعة، 03 مايو 2019 11:32 ص
ضبط 39 قطعة سلاح و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى السلاح والمخدرات والمطلوبين أمنيا فى كافة القضايا.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 39 قطعة سلاح نارى، و97 قضية مخدرات، و37 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة،  و18 مُتهَما لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، و224 دراجة نارية مخالفة، و24203 مخالفة مرورية، و1874مخالفة مرافق، و25  قضية مصنفات، وتنفيذ 50959 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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