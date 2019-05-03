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ضبط 3 طن و250 كيلو فسيخ وسردين غير صالحين للاستخدام الآدمي بدسوق

الجمعة، 03 مايو 2019 11:52 م
ضبط 3 طن و250 كيلو فسيخ وسردين غير صالحين للاستخدام الآدمي بدسوق فسيخ - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل،مدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، بالتعاون مع مباحث التموين بدسوق، من تحرير 7 محاضر للمخالفين من التجار، وضبط 3 طن و150 كيلو فسيخ،و100 كيلو سردين غير صالحين للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على الكميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل،مدير عام الطب البيطري ومدير عام الإدارة العامة للمجازر، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 


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ضبط كميات من الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

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طب بيطري




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