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ضبط عاطل بعد سرقته محتويات وحدة سكنية واسترداد المسروقات بالوادى الجديد

الجمعة، 03 مايو 2019 02:22 م
ضبط عاطل بعد سرقته محتويات وحدة سكنية واسترداد المسروقات بالوادى الجديد حبس -ارشيفيه
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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نجحت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الجمعة، فى استرداد أموال وممتلكات جري سرقتها من وحدة سكنية بمركز الخارجة، وتحرر المحضر رقم 2285 جنح قسم شرط الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط لص سرق وحدة سكنية بمدينة الخارجة. 
 
وتبين ورود بلاغ من صاحب كشك وحداد مسلح مقيم بحى 25 يناير بمدينة الخارجة، لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، يفيد تعرض منزله لحادث سطو وسرقة.
 
تشكلت فرق بحث بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، تمكنت من تحديد هوية مرتكب واقعة السرقة، وضبطه واسترداد المسروقات. 
 
كشف محضر الواقعة، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية ويسكن بجوار المجني عليه، وتمكن من سرقة مبلغ 3 آلاف جنيه، وشاشة تليفزيون (LCD من داخل وحدة سكنية بحي 25 يناير). 
 
 
 

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