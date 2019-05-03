ضبط تاجر عملة بحوزته 117 ألف جنيه و220 دولار و2500 ريال سعودي

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالجيزة، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك فى ضوء ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة قيام "صاحب محل لتجارة المواد الغذائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من المحل الخاص به بدائرة محل سكنه مكان، لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تعامله مع أحد الأشخاص بحوزته ( 117 ألف جنيه مصرى- 2200 دولار أمريكى - 2500 ريال سعودى ) حصيلة تعاملاته المالية الغير مشروعة، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.