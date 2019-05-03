video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر عملة بحوزته 117 ألف جنيه و220 دولار و2500 ريال سعودي

الجمعة، 03 مايو 2019 11:29 ص
ضبط تاجر عملة بحوزته 117 ألف جنيه و220 دولار و2500 ريال سعودي دولارات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالجيزة، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك فى ضوء ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة  قيام "صاحب محل لتجارة المواد الغذائية"  مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من المحل الخاص به  بدائرة محل سكنه مكان، لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تعامله مع أحد الأشخاص بحوزته ( 117 ألف جنيه مصرى- 2200 دولار أمريكى - 2500 ريال سعودى ) حصيلة تعاملاته المالية الغير مشروعة، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الافريقى للتنمية يخصص 500 مليون دولار لتونس فى 2019

حملات امنية

حوادث

نقد اجني

الاتجار في العملة

السوق السوداء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة