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صور..مصر تقدم مساعدات إنسانية للأشقاء فى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى

الجمعة، 03 مايو 2019 12:04 م
صور..مصر تقدم مساعدات إنسانية للأشقاء فى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى طائرات المساعدات الإنسانية
كتب : أحمد جمعة
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بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفى إطار تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة فى كل من موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى فى أعقاب وقوع إعصار "إيداى"، تقوم جمهورية مصر العربية بإرسال مساعدات إنسانية للأشقاء فى الدول الثلاث، لمواجهة الآثار السلبية التى ترتبت على الإعصار.

هذا، وتتمثل المساعدات الإنسانية المقدمة فى خيام الإيواء، ومساعدات غذائية ومساعدات دوائية لدعم الدول الثلاث الشقيقة، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية والتي ستتولى عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول الثلاث المتضررة.

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يأتى ذلك، انطلاقاً من الدور المصرى الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة، وتقديم الدعم والتضامُن معهم فى أوقات المحن والأزمات.

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